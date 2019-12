Un dolce Natale per "La casa di Kore" grazie al Leo club Termoli

TERMOLI. Donati questa mattina, 24 dicembre, ai ragazzi della casa famiglia “La casa di Kore”, panettoni e pandori dai ragazzi del Leo club Termoli con lo scopo di far trascorrere un più dolce e sereno Natale ai ragazzi ospiti della comunità. Un ringraziamento speciale a Paolo Panichella è stato rivolto dai ragazzi per l’ospitalità ricevuta e per l’operato quotidiano che svolge con infinita passione e serietà. I ragazzi del Leo club colgono l’occasione per augurare un sereno Natale e un felice anno nuovo a tutta la cittadinanza.