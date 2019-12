Il Capo dello Stato albanese Ilir Meta telefona e dà gli auguri ai sindaci arbereshe molisani

MONTECILFONE. Il Capo dello Stato albanese Ilir Meta, nonostante tutti i problemi che ancora gravano a causa del sisma che un mese fa ha devastato parte del Paese, ha telefonato nel pomeriggio di oggi ai sindaci molisani delle comunità di minoranza linguistica arbereshe per formulare i migliori auguri di Natale e delle festività invernali, nonché cogliere l'occasione per rinsaldare quel vincolo che proprio in occasione del terremoto del 25 novembre scorso si è mostrato davvero indissolubile.

Una mobilitazione che dal basso Molise e non solo ha lasciato davvero il segno nei cuori e nella mente dei cugini transfrontalieri. In particolare, abbiamo sentito direttamente le testimonianze di Giorgio Manes e Giuseppe Caporicci, per Montecilfone e Portocannone.