Aspettando il pellegrinaggio, De Luca convoca l'assemblea diocesana

TERMOLI. Per la diocesi di Termoli-Larino le festività natalizie 2019 sono quanto mai impegnative, non solo per le ricorrenze legate alla Natività, ma anche per la vicinanza, ormai, all'appuntamento simbolo dell'anno diocesano: il pellegrinaggio di San Timoteo al Vaticano e a Roma. Per questo, il vescovo Gianfranco De Luca ha convocato per il 10 gennaio una importante assemblea diocesana.

«Carissimi fratelli nel presbiterato, sorelle e fratelli in Cristo, vi ho già resi partecipi della commozione e della gioia che ha suscitato in me e in tutti noi il fatto che Papa Francesco abbia voluto che le Reliquie di San Timoteo si trovassero nella Basilica di San Pietro in occasione della celebrazione della Domenica della Parola, da Lui istituita con il Motu Proprio Aperuit illis del 30 settembre scorso, memoria di San Girolamo. Nel ringraziare Papa Francesco per questa sua volontà, gli ho espresso la nostra gioia e gli ho comunicato quanto avvertivo nel profondo dell'anima: con questa sua scelta, ha riconsegnato alla nostra Chiesa Particolare le Reliquie di San Timoteo nel loro significato profondo per la vita della nostra Chiesa: una rinnovata e più concreta adesione alla Parola di Dio e un'apertura al dialogo ecumenico.

Mi insegnate che ogni Dono è un Compito, cioè una Grazia da accogliere, vivere e far fruttificare in noi. In questa linea ho avvertito l'urgenza di invitare tutti noi a concretizzare quella Vigilanza alla quale ci richiama il tempo di Avvento in un'attenzione pronta e obbediente alla Parola di Dio che di domenica in domenica la Liturgia ci offre e a vivere il Mistero dell'Incarnazione che celebriamo a Natale con l'atteggiamento e la disponibilità di Maria che all'Angelo dell'annunciazione rispose: "Si faccia in me secondo la tua parola". Facendo (obbedendo e vivendo) la Parola Gesù si fa "carne" nella nostra esistenza personale e noi diventiamo, suoi fratelli, sorelle e madri. Ad oggi non ho i termini necessari per indicarvi la data del Pellegrinaggio Diocesano che faremo in occasione della permanenza delle Reliquie di San Timoteo a Roma. Tuttavia sappiamo con certezza che il 17 di gennaio partiranno dalla Cattedrale alle ore 9.30 e arriveranno a Roma, presso la Basilica di San Paolo, alle 15.30. Lì, saranno esposte alla venerazione durante l'intero ottavario di preghiera per l'Unità dei Cristiani e verranno trasferite in San Pietro il 26 gennaio per la Celebrazione Eucaristica. Una nostra piccola delegazione starà a Roma per tutto il periodo.

Una prima sottolineatura nasce immediata: viviamo nelle nostre comunità in modo più partecipato l'intero Ottavario di preghiera per l'unità dei cristiani, utilizzando il sussidio che è stato messo a disposizione delle singole parrocchie. Come Diocesi, in loco, vivremo due momenti che potranno servirci ad interiorizzare il Motu Proprio e a Celebrare la Domenica della Parola. Anticipiamo l'assemblea diocesana al 10 di gennaio alle ore 18.30 presso la Sala del Cinema S. Antonio. In questa occasione avremo modo di riflettere e approfondire il Motu Proprio e di presentare i percorsi e le iniziative in atto e da promuovere in Diocesi. Domenica 26 Rientro delle Reliquie in Città. Ore 18.00 Santa Messa nella Chiesa di San Timoteo con Benedizione e avvio del cammino che promuoverà e accompagnerà a livello parrocchiale e diocesano quanti svolgono e svolgeranno, su indicazione della comunità cristiana, il servizio alla Parola di Dio nella comunità stessa. Dopo la Celebrazione: Processione verso la Cattedrale e canto del Te Deum. I Parroci verranno raggiunti telefonicamente dalla segreteria della Curia e saranno invitati a fornire l'elenco di quanti, nella Celebrazione Eucaristica, svolgono con continuità e in modo organizzato, il servizio alla Parola nella Celebrazione Eucaristica. È bene invitarli a partecipare a questa celebrazione».