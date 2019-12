AGNONE. L’appuntamento della tradizione resta e resterà per sempre quello della Vigilia di Natale. Quel 24 dicembre all’imbrunire, quando ogni agnonese - che si trovi in patria o negli angoli più sperduti del mondo – udendo i rintocchi del campanone di Sant’Antonio accende la propria ‘Ndoccia interna che è fuoco di fede e di attaccamento alle proprie antichissime radici.

E' un passaggio che spiega l'intimità della manifestazione che si è rinnovata stasera.

La magia dei riti del fuoco sono una delle caratteristiche che accompagnano diverse comunità nel Molise e alla Vigilia del Natale, la più famosa di queste manifestazioni, la Ndocciata, ha vissuto l’edizione più intima, quella di tradizionale popolare, secolare, in Agnone.

Non mille, come l’8 dicembre, ma circa 300 le torce di abete e ginestre che sono state portate dalla parte alta dell’Atene del Sannio sino al punto in cui viene acceso un enorme falò.

Un corteo lungo, con i gonfaloni dei quartieri, aperto dai figuranti del Presepe Vivente, che ha rinnovato la recente tradizione in una continuità di emozioni a pochi minuti dalla fine della Ndocciata.