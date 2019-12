CAMPOMARINO. «Mettersi alla prova, condivisione, cooperazione. Siete dei fratelli/sorelle e non colleghi. Nessun eroe, ma semplici donne e uomini. C'è una fiamma che mai nessuno spegnerà: il cuore del volontario».

Un messaggio dal presidente del Cvp di Campomarino Mariangela Sforza, dal vice presidente Pierfranco Mucci e da tutto il direttivo.

«Un anno pieno di emozioni, lacrime di gioia, di soddisfazione e anche di sconforto avvolte ma siamo sempre andati avanti con coraggio ai fini della solidarietà e utilità sociale. Sempre pronti ad intervenire quanto ce ne sia bisogno, dai settori del Sociale con trasporto ed accompagnamento di vari utenti tutti i giorni nei vari centri, attività di formazione e addestramento, attività di protezione civile, supporto alla forze di polizia nei vari eventi, collaborazione con il banco alimentare per la colletta e raccolta degli alimenti al Lidl, antincendio boschivo, collaborazione con l'associazione nazionale dei Vigili del fuoco del corpo nazionale dei Vigili del fuoco per eventi in teleferica e a breve inizieremo un percorso di formazione per Pompieropoli e soccorso in quota. Un ringraziamento per la vostra volontà di animo, siete delle persone uniche ed eccezionali. Con la speranza di avere un 2020 pieno di emozioni come il 2019. Auguri a tutti i Cvp e Social».