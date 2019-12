TERMOLI. Come preannunciato anche nel video degli auguri pubblicati ieri, uscendo dal tema prettamente sportivo, il Termoli calcio 1920, col presidente Marco Castelluccio e signora, insieme al giovanissimo e anche talentuoso giocatore Alessandro Esposito, si sono recati all’ospedale San Timoteo per portare giocattoli ai piccoli degenti ricoverati in questo periodo di feste, la stessa cosa fecero già lo scorso anno.

Un bel gesto che si fa apprezzare, nonostante qualche problematica che si ha in seno alla società per la continuità del campionato, il presidente Castelluccio non ha voluto minimamente mancare a questo appuntamento.

Cinque bambini ricoverati, un paio anche molto piccoli, sono sembrati più sollevati e come non capirli non è certo il massimo essere ricoverati in ospedale fare le cure necessarie per guarire, piuttosto che stare a casa propria a scorrazzare con i propri giocattoli tra i familiari e le proprie mura di casa.