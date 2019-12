TERMOLI. Dopo averlo ammirato il 6 dicembre scorso nel recital natalizio «Natale a Termele», dove ha trasformato con la sua solita maestria canti tradizionali di Natale in dialetto termolese, ecco che il prof. Nicola Palladino ci offre un ulteriore cadeau natalizio, una canzone in video che parla della figura carismatica per eccellenza Babbo Natale, un bellissimo pezzo che Nicola ci ha voluto regalare a noi tutti termolesi e anche ai nostri affezionati lettori.

Ecco allora voi che ci seguite cosi attentamente gradite questo nostro primo regalo natalizio a cui nei prossimi giorni seguiranno altri sempre sul tema della festa più bella e amata del mondo.