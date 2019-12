TERMOLI. In questo video Nicolino Cannarsa cosi come lo ha raccontato nei giorni scorsi ai bimbi della scuola dell'infanzia «Arca di Noè», per i nostri lettori racconta a parole e musica la storia della Natività che egli stesso ha tradotto in dialetto termolese facendone scaturire un lavoro affascinante e pieno di armonie.

Nicolino è un autentico custode della cultura e tradizione termolese con questa storia della nascita di nostro Signore tradotto in vernacolo termolese ci trasporterà nella stalla vicino alla mangiatoia dove è nato Gesù con tutta l'atmosfera magica della notte più bella dell'anno guidati dalla stella cometa e da tutti i personaggi che sono protagonisti in questo racconto: da Maria e Giuseppe, Gesù Bambino, i re magi, i pastori e gli angeli.

Buon Natale da parte di Nicolino e di Oscar che ha montato il video.