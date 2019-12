LARINO. C’è chi parla di 10mila presenze solo per la serata di oggi, gente che ha atteso la navetta per diversi giri. Insomma, un successo travolgente per le luminarie di Larino, che già solo alla terza edizione sono considerate un richiamo irresistibile.

Fino al 6 gennaio Larino vivrà un’atmosfera di festa immersa nelle magnifiche luminarie “Magia di luce”, manifestazione immensa nel suo genere, destinata ad una crescita maestosa che vede un fermento nella cittadina frentana, grazie ai volontari mossi dal forte senso di appartenenza e aggregazione, con la sola ricompensa della soddisfazione della felicità dei più piccoli. “Magia di luce” si fregia anche del patrocinio del Comune di Larino e la Pro loco: una cornice di luci artistiche di grande levatura.

Funzionale alla manifestazione il servizio navetta, messo a disposizione con l’intento di snellire il traffico e rendere fruibile l’ingresso al borgo che sarà consentito, con i mezzi, solo ai residenti. Il servizio navetta parte dal Terminal bus e effettuerà fermate presso il Tribunale, Anfiteatro, stazione ferroviaria e via Novelli.

Luci e magia, dunque, ad irrorare una cittadina che vuole distinguersi fregiandosi dalla collaborazione tra Istituzioni ed associazioni che, a loro volta rappresentano quella formazione sociale che opera per il bene comune.