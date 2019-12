Antonio Russo resta alla guida dell'Ambito sociale di zona almeno per altri 4 mesi

TERMOLI. L'avvocato Antonio Russo rimane alla guida dell'Ambito sociale territoriale di zona. A firmare la proroga è stato il segretario generale del comune di Termoli, Domenico Nucci.

«Vista la nota n. 77447 del 20/12/2019, con la quale il Responsabile Amministrativo dell'Ats Termoli, ha trasmesso la delibera della Giunta Regionale n. 488 del 11/12/2012 e la deliberazione del Comitato dei Sindaci con la quale il Comitato dei Sindaci ha prorogato il Piano Sociale di Zona dell'Ats di Termoli autorizzando al prosecuzione dell'incarico di coordinatore dell'Ats di Termoli con funzioni di responsabile amministrativo e gestionale come da vigente piano sociale di zona fino al 30/04/2020; ritenuto, pertanto, dover procedere alla proroga fino al 30/04/2020 del contratto di lavoro a tempo pieno e determinato in scadenza al 31/12/2019, confermando l'inquadramento nella categoria D3, nonché oltre al pagamento della retribuzione della categoria di appartenenza, per il particolare ruolo rivestito e per le responsabilità amministrative e gestionali, confermando al Coordinatore, una retribuzione di posizione quale posizione organizzativa dell'ufficio di piano, unità organizzativa autonoma facente capo all'ambito sociale, quantificabile in € 5.164,56 annui (minimo contrattuale previsto dall'art. 10 del CCNL del 31/03/1999), oltre ad eventuali compensi derivanti da finanziamenti regionali, ministeriali, comunitari afferenti a programmazione collaterale al piano sociale di zona vigente».