«Piano sanitario del Molise tutto da rifare»

TERMOLI. La bozza del programma operativo 2019-2021 della sanità molisana è tutta sbagliata è tutta da rifare



Molte ere geologiche fa, in televisione, allora in bianco e nero, Tognazzi e Vianello recitavano degli sketch, In cui Vianello impersonava il raffinato giornalista sportivo De Martino e Tognazzi il sanguigno Bartali, che invariabilmente concludeva l’intervista con la frase “gli è tutto sbagliato, gli è tutto da rifare”. Questa medesima conclusione si attaglia a pennello alla bozza di programma operativo (PO) 2019-2021 relativo alla sanità molisana, che ha cominciato a circolare a fine novembre. Alla scadenza del 2021 il PO prevede di migliorare di 29,2 milioni il bilancio del servizio sanitario regionale, chiudendolo finalmente in utile, sia pure di poco. Quali sono le misure che dovrebbero riportare in bonis i conti?

Al primo posto tra le fonti di risparmio è collocata la “razionalizzazione degli acquisti”, da cui si attende una riduzione dei costi di ben 18 milioni. Le azioni che dovrebbero consentire questi notevoli risparmi sono però descritte in maniera fumosa: «contenimento ulteriore del costo di acquisto; riduzione ulteriore delle asimmetrie informative ad oggi ancora presenti; continuo miglioramento della specializzazione dei profili professionali, della definizione delle finalità degli acquisti, delle specifiche tecniche». L’unica azione delineata in modo concreto è la seguente: «Dalla rimodulazione (leggi “riduzione”, ndr) dei posti letto ospedalieri e territoriali, di fatto si prevedono specifiche riduzioni di consumi di Beni e Servizi che porteranno ad una diretta riduzione della spesa.» Dunque, a parte i “tradizionali” tagli, non c’è nessun’altra idea precisa su come rendere più efficienti gli acquisti, il che sgonfia in partenza l’illusoria speranza di recuperare 18 milioni dalla loro “razionalizzazione”.

Al secondo posto, con 14,6 milioni, sono indicati i “risparmi da farmaci e dispositivi medici”. Questo obiettivo appare insensato, sia sotto l’aspetto sociale che economico, se si considera che corrisponde alla riduzione di un terzo della spesa annua extraospedaliera per farmaci e dispositivi medici previsti dal servizio sanitario (esclusi cioè i prodotti fuori convenzione), che in Molise ammonta a 43,5 milioni. Né si può pensare che i molisani siano forsennati divoratori di medicine, in quanto il nostro consumo annuo è di 140 euro a testa, esattamente in linea con la media nazionale.

Al terzo posto, con 5,6 milioni di risparmi stimati, c’è la “riduzione dei tetti (limiti di budget, ndr) delle strutture private accreditate”. Qui la questione è riferita all’assistenza ospedaliera ed alla specialistica (visite ed esami) prestata da privati convenzionati a residenti e non, alla quale nel 2018 era stato assegnato un budget di 113,1 milioni, che ha debordato, come accade tutti gli anni, raggiungendo la somma di 138,9 milioni, con un extrabudget di 25,8 milioni. L’obiettivo sarebbe dunque di eliminare gli extrabudget e di ridurre in due anni il budget dei privati a 107,5 milioni, con un decremento totale rispetto al 2018 (considerando anche l’abbattimento dell’extrabudget) di 31,4 milioni. Dal punto di vista quantitativo l’obiettivo sarebbe anche accettabile, ma esso appare velleitario e contraddittorio, se consideriamo le azioni previste. Concentriamoci sulle due strutture private accreditate maggiori, Neuromed e Giovanni Paolo II, che nel 2018 hanno raccolto 107,8 milioni (il 78% del fatturato privato nei servizi ospedalieri e nella specialistica). Il fatturato delle due strutture è derivato per 67,2 milioni da mobilità attiva, cioè da prestazioni a non residenti nel Molise, e per 40,5 milioni da prestazioni a molisani. Il taglio ipotizzato dove andrebbe ad inserirsi? Secondo logica, se lo scopo è ampliare lo spazio del servizio sanitario diretto, dovrebbe incidere sull’assistenza ai molisani, che dal privato dovrebbe trasferirsi sul pubblico. Invece a pag. 26 della bozza di PO 2019-2021 c’è scritto: «Il ruolo del privato accreditato risulta preminente nell’ottica del completamento del complessivo sistema di offerta della Regione, anche rispetto agli standard previsti dal DM 70/2015, nonché in funzione del recupero della mobilità passiva.» Non solo il privato non verrebbe ridimensionato, ma addirittura gli si attribuisce il compito di recuperare la mobilità passiva (la spesa sanitaria dei molisani fuori regione), che nel 2018 ha raggiunto la cifra record di 80,2 milioni e che continua a crescere.

Quello della mobilità passiva è uno dei primati negativi della nostra regione. Nel 2017 si sono ricoverati fuori regione il 28,3% dei molisani che hanno subito un ricovero, con un costo non solo economico per la ASReM, ma anche umano, perché 13.600 persone con problemi importanti ed i loro familiari hanno dovuto affrontare i disagi e le difficoltà dell’emigrazione sanitaria. Il recupero della mobilità passiva dovrebbe essere uno dei compiti primari delle strutture pubbliche ed è uno scandalo che queste vengano relegate ad un ruolo di rincalzo delle strutture private, considerate “preminenti”.

Altra previsione della bozza di PO 2019-2021 è il “riassetto della rete ospedaliera”, che frutterebbe risparmi a regime per 5,1 milioni. Ancora tagli! Si insiste nella suicida politica dei tagli, che hanno generato e continuano a generare la fuga dei malati fuori regione o presso le strutture private. Possibile che una cosa tanto semplice ed evidente non sia comprensibile ai decisori politici e tecnici? Il Cardarelli di Campobasso deve “integrarsi” con il Giovanni Paolo II, non il contrario. Nessun rilancio per Termoli ed Isernia. Per emodinamica, traumatologia e punto nascita, il Basso Molise dovrebbe appoggiarsi all’ospedale di Vasto. Per l’ictus il comprensorio di Isernia farebbe riferimento a Neuromed, quello di Campobasso a Benevento e quello di Termoli a Foggia. Agnone perderebbe la qualifica di ospedale di area disagiata e verrebbe “degradato” a “casa della salute”, che è una struttura di ricovero per prestazioni infermieristiche. Case della salute diventerebbero anche le strutture di Larino e Venafro, mentre nulla si dice del poliambulatorio di Montenero.

Nella bozza ci sono anche due ipotesi di incremento dei costi: 8,9 milioni per il personale e 5,2 milioni per la “riorganizzazione delle reti assistenziali”. Per quanto riguarda il personale, volendo raggiungere livelli sufficienti a garantire un’adeguata assistenza, dovrebbero essere assunti almeno 150 medici e 100 infermieri in più, con un costo stimabile nel doppio della somma prevista, che risulta pertanto ampiamente insufficiente a colmare i vuoti dovuti alla falcidie degli anni scorsi. Quanto all’investimento sulle “reti assistenziali”, si tratterebbe di favorire la costituzione di “aggregazioni funzionali territoriali” (AFT) tra medici di base, che – utilizzando strutture e sistemi che il pubblico mette a loro disposizione – dovrebbero garantire un presidio dalle 8 del mattino alla mezzanotte, anche nei giorni festivi, aggiungendo ai compiti tradizionali del medico di base quello di gestire il “triage” (la selezione) delle richieste di pronto soccorso, curando direttamente i codici bianchi e verdi (meno gravi) ed inviando gli altri alla più vicina struttura di pronto soccorso. L’idea degli AFT è interessante, ma ha due limiti: (1) è in fase sperimentale; (2) per assicurare i turni di 16 ore su 24 tutto l’anno richiede che si associno 15-20 medici di base, il che è decisamente difficile in zone a bassa densità demografica, come le nostre.

Tra gli investimenti spicca per la sua assenza quello in dotazioni biomedicali, assolutamente indispensabili sia per la diagnostica che per le terapie. Il proverbiale “occhio clinico” è importante, ma non è certo sufficiente da solo a garantire adeguati standard sanitari.

“Gli è tutto sbagliato, gli è tutto da rifare”.

Pino D'Erminio