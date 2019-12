TERMOLI. Oltre un migliaio di spettatori, stipati a dire poco nella chiesa di San Francesco lo scorso 17 dicembre, 290 coristi e musicisti, molti giovanissimi, e 15 ospiti della Casa di Kore che hanno trovato nella musica una terapia di socializzazione e un riscatto personale.

Tutto questo è il frutto del progetto “Progetto Musikiamo”, messo a punto dall’Associazione Onlus Millennium, culminato proprio nel recital apprezzatissimo denominato 1° Rassegna dei Cori Musikiamo Anno 2019.

Tale evento è stato ideato a conclusione e nell’ambito del suddetto Progetto Musikiamo, realizzato con la partecipazione dell’Associazione Musicale Punto di Valore, dei Mastri Basso Cannarsa, Alessandro Savino Di Palma e Gianluca De Lena e della Casa di Kore a cui il progetto era destinato con l’obbiettivo di avvicinare i ragazzi ivi residenti al mondo della musica quale momento di svago, di istruzione e di aggregazione. Il successo del progetto ha portato all’Idea di realizzare la Prima Rassegna dei Cori Musikiamo quale evento conclusivo e dimostrativo dell’integrazione e del successo del Progetto. Il progetto, della durata di un anno, con tutte le varie fasi e le testimonianze di chi vi ha partecipato attivamente, è stato rappresentato in una conferenza che si è tenuta stamani in sala consiliare.

Una manifestazione patrocinata dall’Amministrazione comunale, presente col presidente del Consiglio Michele Marone e il presidente della commissione Lavori pubblici, Bruno Fraraccio, nonché dall’Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo, rappresentata da Antonio Franzese.

C’era anche l’artista Fredy Luciani, che ha realizzato i disegni del segnalibro e della pergamena data ai partecipanti, nonché Basso Cannarsa per Punto di Valore e Paolo Panichella della Casa di Kore, oltre naturalmente al presidente di Millennium, Federico Valente, quest’ultimo intervistato da Termolionline, che ha seguito in diretta i lavori della conferenza, come aveva anche seguito il recital.