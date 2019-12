Premio Adriatico, Termoli e il basso Molise calano il tris

TERMOLI. Come rendemmo noto alcune settimane fa, c’è anche lo scrittore termolese Oscar De Lena tra i 70 vincitori del Premio Adriatico 2019, organizzato a Guardiagrele dall’associazione Irdidestinazionearte, che ha come principale obiettivo la creazione di una rete nazionale ed internazionale di artisti e scrittori, che contribuiscono con le loro opere ed esposizioni a diffondere il vero significato dell’arte attraverso mostre in varie parti del mondo, premi letterari e presentazioni di libri.

L’ Associazione è ora impegnata nell'evento internazionale: “Premio Adriatico. Un mare che unisce”, nel quale sono tributati riconoscimenti a personalità di varie regioni italiane e nazioni che si affacciano sul mare Adriatico o che hanno costruito ponti e legami con le stesse ma, in ogni caso, che eccellono nel campo della poesia, giornalismo, arte, politica, sociale, sport, saggistica, musica, imprenditoria, scuola, narrativa ed anche un premio alla memoria.

La commissione designatrice è presieduta da Massimo Pasqualone e composta da Mariagrazia Genova (Veneto, Friuli Venezia Giulia, Slovenia, Croazia); Tiziana Gualandi (Emilia Romagna); Carlo Gentili (Marche); Maria Basile (Abruzzo); Marilena Ferrante e Maria Teresa Antonarelli (Molise e Albania); Elisabetta Grilli e Angela Barratta (Puglia).

La premiazione avverrà il 28 dicembre, alle ore 17, presso l’ Ente Mostra Artigianato Artistico Abruzzese a Guardiagrele con la consegna di settanta riconoscimenti.

Per l’Abruzzo verranno premiati: poesia Federica Maria D'Amato; giornalismo Monica Pelliccione; arte Nunzio Di Placido; politica Antonio Tarquinio; sociale Luciana Notarfranco; sport Emanuele Cavallucci; saggistica Luigi Di Giosaffatte; musica Vincenzo De Ritis; imprenditoria Luciano Di Massimo; scuola Marialuisa Marini; narrativa Roberta Placidada; memoria Arben Shehi.

Per la Puglia poesia Donato Tambone; giornalismo Matteo Schinaia; arte Giovanni Mappa; politica Bruno Maggi; sociale Asd Gargano 2000; sport Michele Grassi; saggistica Luigi Paglia; musica Domenico Losavio; imprenditoria Anna Miccoli; scuola Michele Guerra; narrativa Roberto Chirico; memoria Salvatore Castrignano.

I vincitori molisani sono: narrativa Francesco Giampietri, poesia Carlo Cappella, scuola Sergio Sorella, imprenditoria ModaImpresa, giornalismo Paolo De Chiara, saggistica Oscar De Lena, memoria Domenico Pellegrino ( detto Mimmo), politica Felice Ciccone, sport Maria Josè Giorio, arte Carma Artista, sociale Mario Ianieri, musica Morris Capone.

Per il Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Albania e Slovenia i vincitori sono: ARTE Mauro De Francesco; GIORNALISMO Antonio Saccone; IMPRENDITORIA Tiziano Zanatta; MEMORIA Bruno Donadel; MUSICA Xhoana Askushaj; NARRATIVA Stefano Bisani; POESIA Anila Hanxhari; POLITICA Elisa Venturini; SAGGISTICA Egidio Ivetic; SCUOLA Eddy Furlan; SOCIALE Marco Marinelli.

Per le Marche: poesia Mario Monachesi; giornalismo Olga Bibi Segaar; arte Maurizio Governatori; politica Marzia Malaigia; sociale S.Em. Edoardo Menichelli; sport Simone Ruffini; saggistica Marco Marziali; musica Giuseppina Piunti; imprenditoria Giovambattista e Ilaria Marilungo; scuola Agata Turchetti; narrativa Raffaella Milandri; memoria Vincenzo Galiè.

Per l'Emilia Romagna: poesia Silvia Parma; giornalismo Alfredo Pasquali; sociale Dante Dondarini; imprenditoria Simona Sagone; arte Felice Tagliaferri; scuola Rolando Dondarini; musica Federico Ferri; sport Cristina Cassanelli; politica Lorenzo Cipriani; memoria Jil David; saggistica Natascia Ronchetti; narrativa Giancarlo Giudice.