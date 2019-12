Turni massacranti e reparti discriminati, «il San Timoteo è la Cenerentola del Molise»

TERMOLI. Sotto le insegne del sindacato medico 118-Fimmg, il dottor Giancarlo Totaro torna a picchiare duro sulla carenza in organico in vari reparti. «Laboratorio di Termoli 5 tlsb +3 non abili a tutti i turni, mentre Isernia-Agnone 18 + 6 tlsb con un carico di lavoro molto inferiore a quello di Termoli. Il personale tecnico in laboratorio analisi dell'ospedale di Termoli è ormai al limite e non ce la fa più. La situazione è diventata insostenibile.

E' una mortificazione come l'ospedale di Termoli sia diventato la cenerentola della sanità molisana anche se a differenza della fiaba non è garantito il lieto fine. E' una vera discriminazione che il laboratorio analisi di Termoli con un carico di lavoro appena inferiore solo a quello di Campobasso possa avere in servizio, salvo complicanze, soltanto un organico ridotto a 5 tecnici (TLSB) pienamente abili a tutti i turni previsti (notturni e festivi compresi)per coprire il servizio H24 a cui sommare 3 TLSB con limitazioni (dopo aver perso senza sostituzione negli anni dal servizio circa 18 tecnici ) con 5/6 settori + le urgenze da coprire, mentre a Isernia ed Agnone, con tutto il rispetto, con prestazioni decisamente inferiori ci sono in servizio rispettivamente 18 tlsb e 6 tlsb (tot. 24 tlsb). Tutto questo deve rimanere un segreto?

Così come è successo in passato quando a Termoli mancavano i ginecologi mentre a Isernia ce n'erano 7 e oggi il punto nascita di Termoli sta per scomparire. O si preferisce parlare del pronto soccorso, con soli 5/6 medici per tre settori H 24? Cosa succederebbe al pronto soccorso senza i medici del 118 e i costosissimi turni aggiuntivi? Stessa si può dire dell'Otorino, dell'Urologia e così via».