In rampa di lancio i Consigli di quartiere

TERMOLI. Licenziata stamattina in 1^ commissione, convocata alle 10:30 e presieduta da Nicola Malorni, con l'unanimità dei componenti Antignani, Ciarniello e Stamerra, la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale per l'Approvazione del Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei Consigli di quartiere della Città di Termoli

Il Comune di Termoli intende articolare la propria presenza sul territorio tramite la costituzione di consulte territoriali, denominate Consigli di quartiere, quali organismi volti a favorire la partecipazione civica e la consultazione su materie di interesse del quartiere.

Ai Consigli di quartiere spettano funzioni consultive sulle scelte di programmazione comunale e sui servizi di competenza comunale di rilevanza di quartiere, nonché funzioni di promozione di cittadinanza attiva e responsabilità sociale, come anche il miglioramento della qualità della vita e l’attivazione di percorsi di coesione sociale.

La 1^ Commissione consiliare ha lavorato in questi primi mesi di attività alla redazione di un dispositivo di grande importanza per il pieno svolgimento della democrazia diretta dei cittadini termolesi, un Regolamento comunale che contiene disposizioni riguardanti l’istituzione e il funzionamento dei Consigli di quartiere. Un documento di 26 articoli che disciplinano le modalità istitutive dei consigli, la nomina dei componenti, il funzionamento degli organismi, nonché le singole materie di proposta e/o di consultazione inerenti il funzionamento delle consulte territoriali.

A partire dal nuovo anno quindi il territorio di Termoli sarà suddiviso, dopo l'approfondito esame della commissione delle caretteristiche geografiche, urbanistiche, sociali e culturali del comune, fatto di concerto con i competenti uffici comunali in materia urbanistica, in nove quartieri che potranno avere una propria rappresentanza, sistematizzata e costante, dei bisogni e delle proposte di promozione del benessere cittadino. Questi potranno essere meglio intercettati e gestiti dall'Amministrazione comunale per un'azione politico-amministrativa più efficace e maggiormente rispondente alle istanze dei cittadini.