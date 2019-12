Disabilità grave e gravissima: pubblicata la graduatoria sui Fondi Fna 2018

TERMOLI. Nell’ambito del programma attuativo della Fna 2018 il responsabile amministrativo dell’ufficio di piano dell’Ats Antonio Russo in nome e per conto dei comuni dell’Ats di Termoli: Termoli (Comune Capofila), Acquaviva Collecroce, Campomarino, Castelmauro, Civitacampomarano, Guardialfiera, Guglionesi, Lupara, Mafalda, Montecilfone, Montefalcone Nel Sannio, Montemitro, Montenero Di Bisaccia, Palata, Petacciato, Portocannone, San Felice Del Molise, San Giacomo Degli Schiavoni, Tavenna rende noto che sono state concluse le operazioni di valutazione di competenza, come da verbali n. 1 del 23.08.2019 e n. 4 del 12.12.2019 (lettera b), provvedendo nell'ordine: a prendere atto che 36 domande sono ammesse a valutazione; a prendere atto che 4 domande non soddisfano i criteri contemplati nell’art. 7 dell’Avviso Pubblico e pertanto sono ritenute escluse.

E’ stata poi formulata la graduatoria dei beneficiari con relativo punteggio ed importo destinato per la realizzazione del Programma Attuativo Fna 2018 “Interventi a favore di persone con disabilità grave e gravissima assistite a domicilio” di cui alla lettera B) prevede un contributo per la realizzazione di un progetto di autonomia per i minori.

Cliccare qui per visionare la graduatoria.