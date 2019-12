Contenuto sponsorizzato Montenero di Bisaccia: Presepe Vivente nello scenario incantevole delle Grotte arenarie

MONTENERO DI BISACCIA. Una vetrina nazionale come Uno Mattina, lo storico contenitore di Rai Uno, apre come uno scrigno l’edizione numero 36 del Presepe Vivente di Montenero di Bisaccia, ormai appuntamento irrinunciabile sotto molteplici aspetti in Molise, con visitatori che giungono