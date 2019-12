Giocattoli ai bimbi, il cuore grande della Croce Rossa e dei donatori

TERMOLI. Anche quest'anno si rinnova la festa dell'Epifania in casa Croce Rossa a Termoli, nella sede della stessa sezione termolese della Cri in piazza Olimpia, nei pressi dello Stadio Cannarsa. Le donne volontarie, come sempre, consegneranno lunedì 6 gennaio 2020 alle ore 10 i giocattoli a tutti i bimbi bisognosi che, assieme ai loro genitori. si recheranno presso la sede della stessa.

Ogni anno sono davvero tanti i beneficiari di questa distribuzione di doni, quali beni di prima necessità che vengono donati da privati e da ditte o enti pubblici.