TERMOLI. Giornate emozionanti per l'associazione "La Tribù dei Sorrisi" onlus, impegnata in occasione delle festività natalizie con vari eventi, tra cui quello del 20 dicembre alla scuola dell'infanzia di via Catania "Schweitzer" e il 24 dicembre all'ospedale San Timoteo, per la consegna di regalini e la visita ai pazienti. Colore e allegria, musica e canti hanno reso l'atmosfera magica.