TERMOLI. Dopo una notte preda della pioggia, è il vento a caratterizzare, insieme al brusco calo delle temperature, l’ultimo sabato di dicembre e del 2019. Interrotti i collegamenti via mare tra il porto di Termoli e le Isole Tremiti. La motonave merci e passeggeri Isola di Capraia è rimasta nello scalo questa mattina. La Capitaneria di porto della città ha diramato un avviso di burrasca valido fino alla serata che prevede mare molto mosso e vento di nord-est a forza 7. Forti raffiche di vento hanno interessato il litorale molisano creando disagio anche ai pedoni. Gli esperti di Meteoinomolise.com prevedono instabilità estesa su tutta la regione con alternanza di schiarite ed annuvolamenti sulla costa. Nubi più compatte all’interno con occasionali deboli nevicate oltre i 400 metri.

Tendenza a peggioramento, con precipitazioni abbondanti in alto Molise con bufere di neve oltre i 400 metri. Nevicate moderate anche nelle aree del Matese, neve anche sul capoluogo di regione con accumulo al suolo. Meglio sul Molise orientale e costiero con addensamenti ma basso rischio di precipitazioni. In alto Molise accumuli superiori ai 30-40 cm sopra i 500 metri. Per domenica, giornata prevalentemente invernale. Piogge sulla costa, neve sul Molise centrale. Nel pomeriggio rimane instabile il tempo su alto Molise, campobassano, Matese e fortore con residue nevicate oltre i 300 metri. Graduale miglioramento in tarda nottata.