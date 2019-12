TERMOLI. Il giorno di Natale è trascorso giusto un mese dal sisma in Albania. Nonostante non se ne parli ormai quasi più, l'emergenza umanitaria rimane e chi come la Misericordia, come Confraternite di varie regioni, è stata lì dal principio, subito dopo il terremoto, non dimentica.

Si sono imbarcati dal porto di Bari, per giungere a Durazzo domattina 4 volontari, di Termoli e dell'Abruzzo, per portare un mezzo carico di generi alimentari, indumenti e altro materiale che serve alle popolazioni terremotate.

Congruo il contributo offerto dai volontari della sezione di San Giacomo degli Schiavoni.