Natale 1949: un chilo di zucchero e una confezione di caffè

TERMOLI. Marciapiede di sinistra a circa 50 metri prima che via Fratelli Brigida incroci via Roma. Suonammo il campanello. Ci fu aperto. Facemmo una rampa di scale e dopo i saluti iniziali, mia madre subito porse all’amica un chilo di zucchero e una confezione di caffè. Era una visita di cortesia e io avevo circa 5 anni.

Oggi, terzo millennio, di fronte al suddetto pensiero gentile, è probabile che ne ridiate. Invece a cavallo degli anni 45-55 del secolo scorso era del tutto normale.

Suddetto esempio (dello zucchero e del caffè), insieme ad altri che riporterò qui di seguito, rappresenta quella che potrebbe essere chiamata la cultura del risparmio. Che fiorisce, non per la casualità di una somma di scelte individuali, ma per il contesto che spinge molti alla parsimonia, al risparmio coatto. Il contesto del passato, ieri, è quello del primo decennio dopo la seconda guerra mondiale. Oggi è quello creatosi a seguito della crisi finanziaria scoppiata nel 2008 e che ha portato come conseguenza la crisi attuale dei consumi.

IERI. Riporto qui alcuni esempi di risparmio, relativi agli anni 45/55.

Al mercato della frutta nella attuale piazzetta. Verso mezzogiorno, il prendi 2 e paghi 1 non era formalizzato e pubblicizzato come oggi. Ma di fatto avveniva a livello informale, individuale e con facile apertura alla contrattazione. L’acquirente poteva far leva sul fatto che il contadino aveva fretta di tornare al suo vero lavoro: quello nei campi. E, quando ormai aveva venduto quasi tutto, gli ultimi kg di frutta o verdura li regalava o quasi. Potevi tornare a casa con un’anguria di 8 kg e pagarla per una di 3 Kg, con 5 kg di fichi pagandoli per due. Non si pensi che fosse frutta di seconda scelta. Il vantaggio dell’acquisto con risparmio, a tarda mattinata, derivava dal fatto che il produttore contadino dava un valore al suo tempo maggiore di quello relativo agli sconti che faceva.

La bombola del gas da cucina (Butan Gas). L’acquisto era più o meno mensile (ovviamente dipendeva dal numero dei famigliari e dai cibi che venivano cotti). In ogni caso, molte famiglie ne controllavano la durata con un monitoraggio alla buona (cioè a memoria) oppure, quelle più precise, scrivendone la data dell’ultimo acquisto. Spesso, quando la bombola del gas finiva prima della scadenza prevista, si azzardava persino ad esprimere un parere tecnico sul minore risparmio non voluto: quando l’acqua viene messa a bollire, la fiamma tenuta alta è uno spreco di gas. E la possibile obiezione puntualizzante che,a fiamma alta, la durata di attesa per buttare la pasta si riduceva non veniva neanche presa in considerazione. Era sottinteso che u’ tim-p nun s’ p-g, u’ gas sci (il tempo non si paga, il gas si).

Abbigliamento sovradimensionato

Una meditata e tramandata abitudine di quasi tutte le famiglie era quella di acquistare l’abbigliamento per bambini e ragazzi tre – quattro misure al di sopra delle dimensioni reali. Si sa i bambini crescono in fretta. Quale spreco invece ci sarebbe stato, se all’acquisto, la taglia dell’abito in generale fosse corrisposta alla taglia reale del bambino che cresce di anno in anno? Quindi nessun errore all’acquisto. Era solo una forma indiretta di risparmio, utilizzata prima dell’inizio del boom economico (a metà degli anni 50) Che, particolare personale non trascurabile, mi salvò la vita pur cadendo nella calce viva,come ho già raccontato in dettaglio.

Le sigarette auto confezionate. Le sigarette già pronte, sciolte ed ancor di più quelle nel pacchetto, erano costosissime rispetto a quelle auto confezionate con rizla e tabacco. Roba da benestanti. E solo successivamente, quando il lavoro ed i soldi cominciarono ad abbondare, esse venivano acquistate da quasi tutti i fumatori.

E diventò normale che gli acquirenti in coda disordinata (come si addice al costume di noi Italiani) davanti al banco del tabaccaio ( unico in Corso Nazionale di fronte alla scuola Campolieti) dicessero mi dia un pacchetto di Nazionali (per la gran parte dei fumatori), di Gauloises (per una nicchia di consumatori colpiti da esterofilia con l’alibi sono più forti delle Nazionali) di Marlboro (per coloro che attraverso questo marchio più costoso anticipavano il clima e la moda degli status simbol ostentando la loro richiesta d’acquisto ad alta voce , di Chesterfield (per i pochissimi che con silenziosa alterigia sembravano parafrasare la nota espressione del Marchese del Grillo noi siamo noi e gli altri non sono unc…o) .

OGGI. Come già accennato, a causa della crisi finanziaria del 2008 e la conseguente crisi dei consumi che permane tuttora, è tornato il risparmio coatto. Che comporta:

- scelta di negozi cinesi(barbiere o parrucchiera, riparazioni di cellulari pc, borse, abbigliamento, scarpe).

- inseguimento delle offerte nei vari supermercati.

- frequentazione ridotta dei ristoranti.

- limitazioni nella scelta del menù

- frequentazione ridotta dei cinema

- rinnovo prolungato dell’acquisto dell’auto nuova

- ritorno della bici e del monopattino

- uso in crescita delle sigarette fatte a mano

Ovviamente il suddetto elenco non è esaustivo. Inoltre non riguarda le persone rientranti nei 5 milioni di poveri in Italia, ma è relativo alla classe media, a rischio di diventare povera.

Supersintesi

Il risparmio coatto è dovuto al contesto caratterizzato da poco lavoro e pochi soldi.

Esso si manifesta in maniera diversa. Le forme di oggi sono sotto gli occhi di tutti. Mentre alcune modalità del decennio 45/55 del dopoguerra sono state qui ricordate per i giovani. E qualcuna fa anche sorridere.

Luigi De Gregorio