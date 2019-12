Babbi Natale in fuga: 180 berretti rossi sfidano il gelo a Petacciato Copyright: Termolionline.it

PETACCIATO. Questa mattina per il terzo anno consecutivo è stata organizzata dalla societàsportiva Asd Running Petacciato la manifestazione «Babbi Natale in fuga», corsa podistica non competitiva dovei partecipanti hanno corso quasi tutti vestiti da Babbo Natale.

Chi non aveva la possibilità di essere di rosso vestito, almeno aveva in testa il classico berretto.

180 i concorrenti in una giornata dal sapore invernale anzi a tratti veniva giù anche del nevischio, quindi un clima ideale per vedere Babbo Natale in fuga.

Una iniziativa a scopo benefico, infatti i soldi ricavatiper le iscrizioni verranno impegnati totalmente per acquistare giocattoli da consegnare ai bambini ricoverati nel reparto Pediatrico dell'ospedale san Timoteo.

Starter d’eccezione della gara Pinuccio Caruso, scampato a una morte per annegamento solo a settembre.