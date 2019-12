TERMOLI. Ormai è un appuntamento fisso per un movimento di massa davvero imponente, l'evento Natalizio del Porto Turistico Marina di San Pietro, al bar Ristorante «Sottovento», arrivato alla sua 8^ edizione, stiamo parlando dello "Spritzmas Vol. 8", andato in scena la sera del 25 dicembre.

Nato quasi per gioco, forse all’inizio non si pensava diventasse un appuntamento irrinunciabile soprattutto da parte di giovani termolesi, ma anche di altre località del Molise e di regioni limitrofe. Del resto non lo scopriamo noi il fatto che il porto turistico Marina di San Pietro è da anni ormai sia di giorno che di notte, d'estate e inverno, luogo di aggregazione molto frequentato non solo per la location vicinissima al mare, ma anche e soprattutto perchè c'è modo di parcheggiare e la cosa non è roba da poco.

Dal tardo pomeriggio di Natale è cominciata la processione degli arrivi per la serata evento. Ad un certo punto al culmine della serata, era talmente tanta la gente che se uno provava a buttare uno spillo, di sicuro avrebbe fatto fatica a cadere a terra. Giovani, giovanissimi e adulti hanno condiviso un clima sereno e festoso.