MONTECILFONE. Ieri sera presso il Centro della Comunità si è svolta la tombolata natalizia, sono stati raccolti 903 euro che verranno devoluti in beneficenza alle popolazioni colpite dal violento terremoto in Albania.

L’Amministrazione comunale di Montecilfone desidera ringraziare di vero cuore tutti i presenti, tutti i benefattori, tutti i privati e tutte le attività commerciali. «Ieri sera è stata scritta una bellissima pagina di storia di questo paese – commenta il sindaco Giorgio Manes - c’erano anche i volontari della protezione civile di Campobasso che hanno voluto raccontare al pubblico presente la loro esperienza delle settimane trascorse in Albania tra la gente terremotate, un’esperienza unica a detta dei ragazzi accolti dalla gente come degli angeli ringraziandoli per tutto quello che stavano facendo, dal montaggio delle tende al servire i pasti caldi agli sfollati. Io nel ringraziarli per tutto quello che hanno fatto a nome mio a nome della amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza gli ricordavo che dovremmo sempre di più potenziare e ridare forza alla protezione civile regionale».