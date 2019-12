Stessa classe, stesso spirito: l’incontro senza tempo della III A

TERMOLI. Correva l’anno 1988. Massimo Ranieri vinceva il Festival di Sanremo con “Perdere l’amore”, le radio trasmettevano Desire degli U2 e l’estate di quell’anno vedeva Lucio Dalla ed il suo amico Gianni Morandi in tour per l’Italia con il bellissimo “DallaMorandi”, colonna sonora di un periodo indimenticabile. Nei cinema, invece, Giuseppe Tornatore, con il suo “Nuovo Cinema Paradiso”, strappava applausi e lacrime ed il grande Carlo Verdone, per restare in argomento, creava l’agrodolce “Compagni di scuola”. I mitici anni 80 volgevano al termine lasciando campo libero ai “giovani” anni 90.

In tutto questo bailamme cultural/musicale ricco di eventi vari, vi fu un altro avvenimento di notevole importanza, per lo meno per i protagonisti dell’epoca: l’esame di maturità della classe III A del Liceo Classico Gennaro Perrotta di Termoli. A più di trent’anni da quel fatidico evento, grazie alla tecnologia e ad una chat telefonica quasi sempre esilarante, talvolta impegnata e riflessiva, certamente logorroica, la mitica classe ha avuto la possibilità di riunirsi per celebrare degnamente quel momento, anche se con qualche mese di ritardo. Erano in 25. In 21 hanno raccolto la sfida e nonostante il clima poco favorevole, si sono dati appuntamento presso un noto ristorante della costa.

Così, tra un aperitivo e una risata, un ricordo ed una gag, il gruppo di amici si è ritrovato a raccontarsi tre decadi di vita; a ricordare la vita al Liceo trascorsa insieme, il tutto tra infiniti vassoi di maccheroni alla chitarra, arrosti misti e bottiglie di vino che si svuotavano quasi istantaneamente. L’esperienza scolastica, intensa e a tratti difficile, li ha tenuti lontani per molti anni per poi farli riavvicinare all’improvviso e quasi magicamente, facendoli riscoprire in una luce diversa e rivelando caratteristiche e peculiarità che erano rimaste ben celate tra i banchi del “Gennaro Perrotta”.

Il tempo ha cancellato rivalità e screzi da adolescenti; ha limato le spigolosità dei loro caratteri facendo emergere lati positivi, inaspettati ed inattesi. Adesso rimane loro la bellezza di stare insieme, di condividere gioie e difficoltà, di ritornare ragazzi ogni giorno, in un “gruppo telefonico” in cui tutti esprimono il meglio di sé. Addirittura, dopo questo incontro, i vecchi amici stanno pensando di andare a vivere insieme, da “anziani”, in una specie di casa di riposo autogestita, oppure di rilevare un hotel sperduto in qualche parte del mondo come i “diversamente giovani” protagonisti di Marigold Hotel. La giornata, trascorsa in allegria e spensieratezza, è volata via in un attimo; l’affiatamento tra i vecchi amici ritrovati si è rinsaldato sempre più ed il gruppo, dopo le immancabili foto ed i commiati di rito, si è salutato dandosi appuntamento per un nuovo incontro, questa volta nell’estate 2020, per una nuova e grandissima festa.