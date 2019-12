Immobili confiscati alle mafie: i dati

MOLISE. “Open data aziende confiscate”, realizzato e curato dall’Agenzia per i beni sequestrati, è un portale ‘on line’ che contiene tutte le informazioni a tale riguardo con l’obiettivo di garantire la massima trasparenza sulla gestione e sulla destinazione degli immobili in questione. Perciò, chiaramente, l’iniziativa nasce dalla necessità di rafforzare il dialogo tra i vari soggetti interessati (attori istituzionali e imprese stesse) al mondo di beni tanto particolari con l’obiettivo di ridurre al massimo i tempi di assegnazione delle imprese e, quindi,di baipassare i rischi che le aziende - una volta tolte alle organizzazioni criminali - finiscano per chiudere, con conseguenze sia economiche che sociali. Però si tratta di un portale dove di molisano c’è ben poco, al punto che vi rimane ricompresa una in tutto.



Stando agli ultimi dati disponibili, in Italia le aziende in confisca definitiva sono oltre 2.500, il 90,8% delle quali si trova in 5 regioni: una su tre (32%) in Sicilia, il resto in Campania (17,5%), Lazio (13,4%), Calabria (13%) e Lombardia (8,4%). I settori più coinvolti sono le costruzioni, che rappresentano il 23% delle imprese confiscate, il commercio (21,5%), la ristorazione e le strutture ricettive (8,5%), l’immobiliare (7,3%), il manifatturiero (7,2%), i trasporti e le attività di magazzinaggio (5,6%) e l’agricoltura (4,5%). Secondo il Ministro dell’interno, Luciana Lamorgese, il lavoro dell’Agenzia ne riesce agevolato, consentendo di ridurre al massimo i tempi. «Sottrarre i beni alla criminalità ha un valore economico ma soprattutto perché i beni vengono reinseriti in un tessuto legale e tutti possono usufruirne». Purtroppo i tempi per l’assegnazione costituiscono la maggiore difficoltà; perciò, con la piattaforma, ci saranno «gli strumenti per un’analisi più efficace delle situazioni e conoscere le situazioni è lo strumento per decidere al meglio. Grazie a questa ‘partnership’ sono fruibili - ed accessibili nell’immediato - tutte le informazioni relative alle aziende confiscate. Un risultato straordinario che sembrava impossibile raggiungere sino a qualche tempo addietro e che risponde alle esigenze di valorizzazione e gestione del patrimonio delle imprese confiscate. Il fatto è che sono tanti i dubbi (di natura normativa e fiscale) che bloccano le decisioni da assumere sui patrimoni acquisiti dallo Stato. Per di più danno disagio i vincoli posti ai professionisti convocati per decidere sulle aziende e sui beni.

La prima legge organica, varata per inquadrare e per contrastare il fenomeno mafioso, risale al 1965; e, sino ad oggi, i contenuti di questa norma sono stati integrati, ed emendati, più volte. La successiva disciplina, intitolata a ROGNONI ed a LA TORRE, è del 1982 ed introduce il principio del riutilizzo, per fini sociali, dei beni della Mafia. Ebbene, manco con questa legge si era mai riuscito ad inaugurare un ‘corpus’ organico sotteso ad amministrare correttamente i beni sottoposti a sequestro preventivo. Eppure, secondo l’Agenzia del demanio, il “bottino” che lo Stato si è attribuito appare enorme, seppure distribuito geograficamente in maniera poco uniforme. Il complesso degli immobili e delle aziende confiscati alla criminalità organizzata può essere riassunto così come segue: NORD, oltre 1.000; CENTRO, circa 500; SUD, 3.500; ISOLE, 4.500. Il totale fa 9004una diecina di migliaia di beni sottratti a questa particolare tipologia di delinquenza. Nel Molise il fenomeno appare estremamente tenue, dal momento che i beni immobili confiscati risulterebbero essere appena 1 o 2, senza che sia possibile aggiungervi alcuna azienda. Una volta tanto una classifica così negativa non può che fare piacere, dal momento che dimostra quanto la società locale sia ancora sana. Analoga la situazione della Valle d’Aosta, dove il totale dei beni confiscati è addirittura pari a zero. Di contro, tra le regioni prossime al Molise, c’è la Basilicata, che conta undici beni immobili e tre aziende, e c’è l’Abruzzo (che non scherza), con i suoi ventiquattro beni.

Claudio de Luca