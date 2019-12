Roberti spegne i fuochi della polemica: «Botti di fine anno, è bene informarsi»

TERMOLI. Il sindaco Francesco Roberti risponde con un post social su Facebook alla polemica del Movimento 5 Stelle.

«Un’ordinanza sindacale è un provvedimento motivato contingibile ed urgente, che può essere emanato dal sindaco, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini.



Un’ordinanza può essere adottata solo in casi di gravi ed eccezionali necessità, allo scopo di tutelare l’incolumità pubblica.

Occorre definire il periodo di validità e la sua applicazione sul territorio di competenza, che non può essere estesa in maniera generica e generale.

Pertanto, ai giuristi di palato fine con 24 CFU conseguiti su internet, è giusto spiegare che l'ordinanza non va a vietare i botti e fuochi pirotecnici ritenuti di per sé illegali e che per legge sono già vietati, ma limita l'utilizzo di botti e fuochi pirotecnici di qualunque tipo sebbene legalmente venduti ed acquistati, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che possono minacciare l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

A Termoli il 31 ci sarà il capodanno in piazza, dunque per la presenza di un pubblico numeroso, l'utilizzo di fuochi pirotecnici potrebbe comportare un pericolo.

La legge, ergo, non consente ai sindaci di vietare in maniera indiscriminata e su tutto il territorio di competenza, l'utilizzo di fuochi pirotecnici autorizzati e che devono avere sulla confezione un'etichetta completa con marcatura CE.

I prodotti privi di un'etichetta regolamentare non sono in regola e sono da considerarsi "fuochi proibiti".

I prodotti "declassificati" o "di libera vendita" ora sono classificati tra gli esplodenti e alla data del 10 settembre 2011, sono stati "riclassificati" tra gli esplodenti e possono appartenere alla IV categoria, V categoria, gruppo C, D o E in funzione della tipologia del prodotto.

Quelli appartenenti alla V categoria, gruppo D o E, peraltro, possono essere trovati in commercio presso supermercati, cartolerie, tabaccai, ecc… e possono essere acquistati solo dai maggiori di anni 18.