TERMOLI. Continuano gli interventi di pulizia e rimozione dei rifiuti abbandonati sul territorio comunale da parte della Rieco Sud.

Nella mattinata di ieri 30 dicembre gli operatori sono intervenuti su diverse vie cittadine, tra cui via Nicola Mascilongo, via Carlo del Croix e via delle Acacie, dove sono stati raccolti i rifiuti abbandonati sui cigli stradali e in prossimità dei contenitori dei rifiuti.

Nella stessa mattinata di ieri gli eco-box situati nel parcheggio di Rio Vivo e in via Carlo del Croix sono stati ripuliti due volte nell’arco di poche ore dai sacchi lasciati sul suolo stradale ed è stata effettuata la rimozione dei rifiuti abbandonati in contrada Marinelle, nei pressi dell’Ultravolo, dove vengono scaricati rifiuti di ogni tipo (ingombranti, Raee, sacchi ecc.), rimossi con cadenza settimanale dagli operatori ecologici.

L’Azienda rinnova l’appello a tutti i cittadini per una maggiore collaborazione nel rispetto dei comportamenti virtuosi verso il nostro territorio e ricorda che i rifiuti ingombranti, i Raee e gli sfalci da giardino possono essere portati all’Ecocentro di via Arti e Mestieri, aperto dal lunedì al sabato dalle 11.30 alle 17.30. Per il ritiro a domicilio basta chiamare il numero verde gratuito 800.688.712 o recarsi presso l’Ecosportello Rieco Sud in Largo delle Foibe, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14, il martedì e il giovedì anche dalle 15 alle 18.