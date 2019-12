A 3 anni dalla scomparsa di don Ulisse Marinucci

TERMOLI. Sabato 31 dicembre 2016. Mancava poco alle ore 18 e il parroco della chiesa Madonna del Monte Carmelo, don Ulisse Marinucci, si stava preparando alla celebrazione della santa Messa, mentre si stava vestendo, una frustata violentissima al petto gli squarciava il suo buon cuore, in un secondo don Ulisse perse la sua giovane vita, a nulla valsero i pronti interventi dei presenti e dei sanitari del 118 accorsi in pochi minuti e la disperata corsa all’ospedale San Timoteo.

Don Ulisse lasciò questa vita terrena non avendo avuto nemmeno il tempo di accorgersi di cosa gli stava accadendo.

Dicevamo del colpo di coda di un 2016 funestato da altre vicende, che ha gettato nello sconforto non solo i suoi familiari, i suoi fedeli parrocchiani , ma tutta la comunità termolese, che si stava apprestando a festeggiare la fine del 2016 e l'inizio del 2017.

Don Ulisse era un sacerdote attivissimo era amato da tutti, lui aveva sempre una parola di conforto per chiunque, alla Caritas era un mito per tutti , averlo perso così giovane quando ancora stava cominciando a creare tanto per la comunità termolese è stato davvero doloroso.

Ricordo che ci parlai il giorno prima davanti allo studio medico pediatrico dove aveva accompagnato a visita un nipotino, ci siamo salutati e scambiati gli auguri di buon anno.

Don Ulisse era anche un provetto velista.

Oggi prima di lasciarci andare nei festeggiamenti di fine e inizio anno, troveremo un angolino per mandarti lassù una preghiera e un saluto, come hai fatto tu quando eri in vita, e sono certo che lo guardi anche ora con affetto anche da lassù.

Grazie Don per quello che sei stato per tutti noi e per la comunità termolese che ti amerà sempre sapere che tu navighi libero e sereno lassù tra le nuvole e ci proteggi con le tue preghiere è un motivo in più di conforto, sei sempre insieme a noi.