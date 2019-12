Ultimissime per i Comuni: indennità ai sindaci, bollette dell'acqua e prescrizioni

MOLISE. Lieviteranno le indennità di funzione dei sindaci dei Comuni fino a 3mila abitanti. Salgono fino all'85% di quelle spettanti ai primi cittadini che governano popolazioni fino a 5mila abitanti. Tradotto in cifre, si tratta di circa 1.400 euro netti. Gli aumenti saranno finanziati con un fondo di 10 milioni cui si provvederà mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa che va a finanziare l'esenzione Imu sui terreni agricoli. «C'era bisogno di ‘riconoscere’ le difficoltà dei Sindaci delle piccole comunità con una norma che li ponesse su un piano di dignità».

Semaforo verde anche ad un emendamento che prevede che siano i Consigli (comunali, provinciali, delle Città metropolitane e delle Unioni di comuni) ad eleggere - a maggioranza assoluta - il componente dell'organo di revisione (quando abbia composizione collegiale) con funzioni di Presidente. Approvato anche un emendamento che destina 5,5 mln di euro annui, dal 2020, per sterilizzare i tagli ai piccoli enti che si ritroveranno con un Fondo di solidarietà in negativo. Il contributo sarà erogato sino a concorrenza del valore negativo del Fondo di solidarietà, al netto della quota di alimentazione del fondo stesso e, comunque, nel limite massimo di 50mila euro a Comune. In caso di insufficienza delle risorse, il riparto avverrà in misura proporzionale al valore negativo del Fondo, considerando - come valore massimo ammesso a riparto - l'importo negativo di 100mila euro.



Dal 1° gennaio 2020 anche per le ‘bollette’ dell'acqua (nei casi di rilevanti ritardi nella fatturazione del gestore) l'utente potrà eccepire la prescrizione e pagare solo gli importi fatturati relativi ai consumi più recenti di 2 anni. Lo ha annunciato l'Arera che ha approvato una delibera in cui si stabilisce anche una frequenza minima mensile delle fatturazioni, per evitare bollette troppo ravvicinate ed un meccanismo di premi e penalità che incentivi il miglioramento del servizio all'utenza e i rapporti contrattuali applicato a tutti i gestori. La riduzione della prescrizione da 5 a 2 anni, già introdotta per le forniture elettriche (dal 1° marzo 2018) e gas (dal 1° gennaio 2019), si applica alle bollette scadenti dopo il primo gennaio 2020. I gestori per trasparenza saranno tenuti ad emettere una fattura separata con gli importi per consumi risalenti a più di 2 anni. In alternativa, questi importi dovranno essere evidenziati in maniera chiara e comprensibile nella fattura contenente anche quelli per consumi più recenti di 2 anni. In ogni caso, i gestori sono tenuti ad informare gli utenti della possibilità di eccepire le cifre prescrittibili ed a fornire un ‘format’ che faciliti la comunicazione della volontà di non pagare (da rendere disponibile anche su sito internet e negli sportelli aperti al pubblico) ed i recapiti a cui inviare la richiesta. In caso di presunta responsabilità dell'utente, invece, il gestore dovrà indicare la motivazione che ha determinato la presunta responsabilità e la possibilità di inviare un reclamo, come farlo e dove indirizzarlo. Infine, l'Autorità ha introdotto la fatturazione minima mensile, per evitare bollette troppo ravvicinate, ed un meccanismo di premi e penalità per migliorare gli ‘standard’ del servizio (attivazione/disattivazione fornitura, lavori di manutenzione, tempi di intervento per le segnalazioni di malfunzionamento dei contatori) ed il rapporto contrattuale tra gestore e utente (gestione del contratto, rispetto degli appuntamenti, verifiche dei contatori e del livello di pressione, risposte a richieste scritte), fissando obiettivi annuali di ‘performance’ differenziati in ragione del livello di partenza delle prestazioni rese dai gestori.

L'obbligo di aderire alla piattaforma PagoPa (e quindi consentire ai contribuenti di pagare tributi e multe con il nuovo sistema) entrerà in vigore il 30 giugno 2020. Prorogato anche per il 2020 il ‘bonus’ verde, che prevede una detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute negli interventi di sistemazione di giardini, terrazze e parti comuni di edifici condominiali: l'importo massimo è 5mila euro con 1.800 di detrazione massima. Estesi anche i termini per la stabilizzazione dei precari della P.a. fino al 31 dicembre del 2021. Ritornano in campo le norme per la gestione delle carte di identità digitali e l'accesso al servizio Spid. Inoltre, alle Province ed ai liberi consorzi che, al 30 novembre del 2019, risultino in dissesto finanziario e con un valore negativo del fondo sperimentale di riequilibrio o dei trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione corrisposti dal Ministero dell'interno, relativi al 2019, viene attribuito un contributo di 4,5 mln di euro a decorrere dal 2020. Passata anche la norma che estende al personale delle Province la disciplina delle assunzioni basata sul principio della sostenibilità finanziaria. La norma, introduce criteri che consentono maggiore flessibilità e adeguatezza di assunzione anche a questi enti a cui si estendono le disposizioni per le assunzioni a tempo determinato previste per i Comuni.

