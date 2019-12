MONTECILFONE. Chiusura d’anno col botto a Montecilfone. Dopo la consegna della targa e le bellissime parole a Umberto il barbiere, a fare visita in Comune arriva il famoso chitarrista Antonio Forcione. Originario di Montecilfone e residente a Londra, il musicista rappresenta un vero orgoglio per il paese e il Molise tutto, avendo raggiunto col suo talento una fama internazionale, dagli anni '80 in poi. Per fare gli auguri all’amministrazione, Forcione suona e canta una una bellissima canzone insieme a tutti i presenti.

«Ringrazio di vero cuore Forcione per questo bellissimo momento che ha concesso a noi e a Berto,» dichiara il sindaco Giorgio Manes. «Grazie di cuore a tutti, sperando che l’anno prossimo sia un anno migliore per tutti i montecilfonesi».