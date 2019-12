Colletorto, la neve non ha fermato la visita degli scout Copyright: Morelli

COLLETORTO. Domenica scorsa, 29 dicembre, l'associazione guide e scout cattolici italiani del reparto Challenge CB5 non si è fatta di certo intimorire dalla neve. In 30 tra ragazzi e accompagnatori, ospitati da Padre Vincenzo Bencivenga presso il centro parrocchiale San Filippo Neri, hanno visitato i principali monumenti e luoghi di culto di Colletorto guidati dai rappresentanti del Gruppo Storico "Giovanna I d'Angiò".

I ragazzi hanno affrontato un percorso storico-culturale all'insegna degli avvenimenti che hanno contraddistinto la storia di Colletorto, soffermandosi sui fatti riguardanti il pellegrinaggio nei luoghi di culto del Medioevo, l'emigrazione della popolazione del secondo dopoguerra e i vari terremoti subiti dal territorio nel corso della storia. Il messaggio che il Gruppo Storico "Giovanna I d'Angiò" ha voluto trasmettere è: «imparare dagli avvenimenti storici che hanno coinvolto un'intera comunità per affrontare in maniera corretta e non remissiva gli eventi che possono ripetersi nel corso della storia».

Il percorso della visita si è svolto tra questi luoghi: Chiesa di S.Alfonso dei Liguori, Chiesa del Purgatorio, centro storico, Chiesa di S.Giovanni Battista, Torre Angioina ed infine la residenza comunale "Palazzo Rota" dove il sindaco Cosimo Damiano Mele ha accolto i ragazzi e portato i saluti della comunità.