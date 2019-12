Cooperazione arbëreshë: Pirro Qendro porta 600 libri a Ururi

URURI. Gradita visita a sorpresa ad Ururi da parte Pirro Qendro, presidente dell’associazione albanese “La Svolta” di Bologna. L’amministrazione comunale, in particolare il Sindaco Primiani ed il delegato alla cultura Emiliano Plescia, si è incontrata con l’autorevole esponente del mondo della cultura albanese a Casalvecchio di Puglia nel corso della festa della Vlazzëria e da lì si è iniziato a parlare di cooperazione tra arbëreshë.

Come spesso succede in questi tempi moderni, i social hanno fatto il resto dal momento che Pirro Qendro ha visto sui social le foto dell’inaugurazione della biblioteca comunale di Ururi e si è ripromesso di aiutare l’amministrazione comunale ad accumulare il maggior numero di volumi di testo possibile auspicando che, da 2400 si potesse arrivare a 24000. Detto, fatto.

Il 28 dicembre, da Bologna, Pirro Qendro si è recato in Molise e nello specifico, ad Ururi, per donare ben 600 volumi raccolti in tutte le biblioteche emiliane ed una preziosa miniatura dell’anno 1965 della Divina Commedia. Qendro, arrivando ad Ururi, è rimasto piacevolmente sorpreso di come, con interminabili sforzi, il Comune stia cercando di preservare il patrimonio linguistico e culturale arbëreshë. «Il suo è stato un gesto di alto livello, sia per la comunità di Ururi omaggiata di questo prezioso regalo, ma anche per l’amicizia, la stima, i valori che con questo gesto egli ha trasmesso e che, d’ora in poi, faranno parte integrante della biblioteca comunale di Ururi!».