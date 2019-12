«Andiamo avanti, nel 2020 saremo ancora di più in una grande onda!»

TERMOLI. Tra i protagonisti del 2019 che va a morire a mezzanotte, passando in archivio, negli annali del 21esimo secolo, ci sono sicuramente gli attivisti del Soa, che partiti davvero da zero e animati dallo spirito battagliero di chi non vuole che siano sviliti i diritti acquisiti, hanno scalato montagne, fino a raggiungere il culmine della loro azione di protesta a Montecitorio, nella piazza in cui hanno portato oltre 500 persone, assieme ad altre realtà movimentiste del civismo che non si arrende.

Sanità, lavoro, ambiente. Per Andrea Di Paolo: «Verso il 2020 andiamo avanti». «Non importa il numero o l'ora ma i momenti intensi vissuti, insieme completano il processo di lotta per I diritti intrapreso e costruito negli anni, grazie in primis alla mia compagna di vita e moglie Annamaria ai miei figli Domenico e Stefano che mi continuano a supportare e a viverlo insieme, non è cosa facile capire chi sceglie la strada tortuosa della lotta per il cambiamento ma non a caso anche per questo restiamo saldi, tanti sacrifici e sopportazioni consapevoli che sia la cosa giusta, sono fiero di voi. Il 2019 è stato il momento di unire le lotte sociali nella nostra piccola e martoriata regione che è il Molise, l'incontro con Emilio Izzo per me già un fratello, un vero combattente per il bene comune che da tanti anni si spende a fianco dei più deboli ha fatto la differenza, il 2019 è anche Maria Victoria Guevara sorella di Ernesto Che Guevara una donna eccezionale che ci ha rinvigorito nello spirito e nella lotta, per chi si ricorda è stata ospite nella nostra sede sociale a Portocannone nel mese di novembre.

Oltre le lotte in fabbrica, fondamentali, sono fiero come operaio insieme a chi come me crede che bisogna uscire anche fuori dallo steccato e mettere insieme le istanze perché uniti siamo una forza, la dimostrazione reale è stata la manifestazione popolare di protesta per il diritto alla salute del 16 dicembre che è scaturita come un fiume in piena dal Molise a Roma in piazza Montecitorio con studenti, operai, anziani e liberi cittadini, altri organizzati anche da alcuni comitati territoriali già nati per la difesa dei servizi ospedalieri e per la sanità pubblica, lo stesso giorno abbiamo indetto anche lo sciopero generale regionale, ecco un momento di lotta che ha segnato la storia della nostra piccola regione che di certo non si fermerà qua, i disoccupati, gli oppressi da questo sistema di potere politico e finanziario già sono in pieno movimento come i comitati dei pendolari e dei viaggiatori che subiscono i disservizi di un trasporto pubblico regionale vergognoso e indegno.

Allora salutiamo il 2019 per continuare a crescere e a lottare anche nel 2020. Abbraccio chi crede insieme a noi ad un reale cambiamento in particolare e di cuore ad Antonio Ferrari, Dilma Baldassarre, Alfredo Tamburini, Francesco Nardacchione, Antonio Di Lalla, ai colleghi operai e a tutti I liberi cittadini organizzati.

Andiamo avanti, saremo ancora di più in una grande onda!»