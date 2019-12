Buon anno a tutti: che il 2020 doni fiducia, sorrisi e la capacità di sognare

TERMOLI. Per la tredicesima volta, il 13esimo Capodanno, dall’ormai lontano 2007, abbiamo il privilegio di augurarvi buon anno, perdonateci la ripetizione.

Un privilegio per chi come noi ha accompagnato la vita della città di Termoli, che rappresentiamo col nostro nome, in un lasso di tempo ormai rappresentativo, in cui molto è cambiato, ma non tutto e non quello che forse doveva migliorare e modernizzarsi.

Dal 2008 in avanti l’ottimismo ha lasciato spazio al timore, a una parola: crisi, che dovremmo tutti insieme cercare di debellare per tornare a sorridere e apprezzare valori autentici, non più soverchiati da storie quotidiane da rincorrere freneticamente. Il dono più grande che il 2020 può restituire a tutti è quello del sorriso, troppo spesso spento sui volti che incontriamo e che rimiriamo finanche allo specchio.

Un rinnovato senso di fiducia per il futuro, dove la prospettiva si riarma di luce e non si chiude nelle tenebre di un nuovo oscurantismo.

I segnali che arrivano da ogni parte non sono positivi, ma è la forza del sogno che ciascuno di noi mai deve smarrire è il grimaldello per scardinare cieli plumbei e foschi. Per questo, nella salute, nel lavoro, nell’ambiente – sempre più centrale – nell’amore, nelle relazioni di amicizia, che il 2020 sia davvero prospero nei fatti e non nella retorica.

Termolionline sarà con voi, giorno dopo giorno, vivendolo e raccontandolo, dalla nostra città, nel Molise, auspici amplificati al Paese e al mondo.