TERMOLI. Non si sbaglia mai, se il meteo accompagna, è un tripudio, è un delirio in piazza a Termoli che scandisce l’ingresso nel 2020. Migliaia di persone, di ogni età, hanno gremito il centro storico, riaccendendo d’incanto, in un sol colpo, un periodo festivo che forse sin qui era stato troppo in tono minore.

La città che aggrega, la musica che diverte, le canzoni che fanno ballare e anche riscaldare visto il clima pungente di questo inizio d’inverno.

E’ festa in piazza Monumento, sul corso Nazionale e in tutto il centro per l'ormai tradizionale Capodanno da vivere tutti insieme. Una formula vincente, che dopo aver preso corpo per la prima volta in maniera massiccia nel San Silvestro di fine millennio, tra il 1999 e il 2000 nelle città più grandi è approdato a Termoli una dozzina di anni dopo e viene riproposto ogni 31 dicembre con sempre maggiore partecipazione.

Il copione è stato pressoché lo stesso, poiché basta la musica, ritmata da bravi dj, a fare la differenza e scatenare l'entusiasmo popolare, anche se a dire il vero, la diversa collocazione del palco per la seconda volta, che ha lasciato spazio al Christmas Village, forse ha reso ancora più intrigante e pulsante l'intera zona.

Bravi tutti, da Roberto Di Blasio, intrattenitore e vocalist ai tre dj termolesi che anche questa volta con la loro musica allieteranno tutti i presenti: Vincenzo Sciarretta, Fabio Pezzotta e Marco Capetola.

Insomma, viva la festa collettiva e viva il 2020, con l'auspicio che possa davvero essere l'anno della svolta positiva per tutti, il resto è musica!