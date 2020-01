Zero feriti per i botti al San Timoteo, notte di Capodanno comunque intensa al Pronto soccorso

TERMOLI. Tagli e contusioni per la gran parte, nessun ferito per i botti di Capodanno o persone che esagerano e vanno in coma etilico.

Secondo quanto ci è stato riferito sulla notte di Capodanno al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli, c’è stato un continuo flusso di accessi per richiedere prestazioni mediche, ma tutti per situazioni gestibili e nessuno di grave entità.

Anche da questo punto di vista il 2020 si è presentato al meglio.