TERMOLI. Una giornata più mite rispetto agli ultimi giorni di dicembre ha reso meno impervia la missione del 12esimo tuffo di Capodanno.

Aumentate anche le presenze glamour sulla spiaggia di Sant’Antonio a Termoli, dopo l’immancabile Uomo Ragno, arriva anche Cristiano Ronaldo.

Buona la partecipazione sul litorale Nord al tuffo nel mare Adriatico, seguita in diretta Facebook da Termolionline, con la cronaca di Michele Trombetta.

Molte facce abituali e qualche new entry, con un plotone di aspiranti mister ok sempre più numeroso. Risate, battute, auguri e brindisi con rigoroso spumante. Tra le note a margine, la striscia colorata in volto per aderire alla campagna contro il femminicidio. Atmosfera di grande coinvolgimento, dunque, sul viale Cristoforo Colombo, dove telecamere, smartphone e altri supporti digitali hanno ripreso tutta la manifestazione. Numeroso anche il pubblico. Insomma, una grande mobilitazione che ha ravvivato un tratto di spiaggia. Presenti quasi tutti i fondatori della ‘zingarata’, con sempre e numerosi nuovi adepti, anche perché iniziare l’anno in allegria e un pizzico di follia porta senza dubbio bene.

Auguri per tutti e un caloroso arrivederci al primo gennaio 2021, quando il tuffo e il bagno di Capodanno faranno 13!