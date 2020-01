«Non li maltrattate, non privateli della loro gioia, amate gli animali»

TERMOLI. La notizia sul gatto ferito dal petardo in via Polonia ha fatto il giro della città e del web nella giornata di ieri, e non poteva essere altrimenti, visto il barbaro gesto. Un messaggio è stato diffuso anche dal sindaco di Termoli Francesco Roberti.

«Dio ha donato loro i rudimenti del pensiero e una gioia imperturbata. Non siate voi a turbarla, non li maltrattate, non privateli della loro gioia, non contrastate il pensiero divino: amate gli animali. Buon Anno nel rispetto di tutti gli esseri che popolano questo mondo».