TERMOLI. Christian Farinelli, 23 anni termolese, anche se nel suo sangue scorre sangue partenopeo, dopo aver studiato a Termoli presso l’Istituto Alberghiero Federico di Svevia e diplomatosi in Cucina, ha subito preso la via dell'estero ed è andato a lavorare in Inghilterra a Londra, oggi lavora nella cucina di un nuovissimo ristorante di proprietà italiana, dove in cucina si è ritrovato con cuochi tutti italiani, a lui gli abbiamo chiesto nella video intervista, di questa sua esperienza, di come sono e cosa mangiano gli inglesi, che tipo di persone sono i britannici, se amano davvero la Regina, e poi se la Brexit come lavoratori stranieri gli può creare delle problematiche.

Christian è un ragazzo sveglio e vive questa esperienza in modo brillante e con il piglio giusto, non è facile eppure lui ci sta riuscendo lui che viene da una famiglia numerosa, ha altri 5 tra fratelli e sorelle, due di loro hanno intrapreso la stessa sua strada.