TERMOLI. Come per la Vigilia di Natale, per la sera del Natale stesso, Santo Stefano, anche a San Silvestro e stasera, Capodanno, volontari di varie associazioni all’opera alla stazione ferroviaria per garantire pasti caldi, ristoro e calore umano a chi è più in difficoltà e non ha di che sfamarsi, di che coprirsi, dove ripararsi, specie nelle nottate gelide d’inverno.

Auspici e speranze quelli che accompagnano ogni nuovo anno, ma il brindisi coi bicchieri di carta è autentico, spontaneo, sincero.

Stasera alla stazione di Termoli c’erano i City Angels di Campomarino, come ogni mercoledì, coadiuvati da un ristoratore di Campomarino Lido, che proprio a Natale aveva offerto una cena ai senza fissa dimora.

Uno splendido esempio di solidarietà, anzi ci permettiamo di affermare di sussidiarietà privata.