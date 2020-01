TERMOLI. Col 31 dicembre è stato anche l'ultimo giorno di lavoro, dopo 65 anni di onorato impegno come barbiere o se preferite parrucchiere, per Tony Petrone.

In pratica lui ha cominciato a lavorare presso il Salone da barbiere come garzone di bottega quando andava ancora alle scuole elementari e da allora è stata questa la sua vita lavorativa. Quando lo abbiamo incontrato ci ha raccontato tante cose di questi 65 anni di onorato mestiere e come era comprensibile, con le lacrime agli occhi. La sua fortuna che da oggi dopo aver appeso pettine e forbice al chiodo, lui si potrà distrarre con la sua passione della pittura, in fatti noi di lui ci occupammo nel 2014 di lui proprio perché ci aveva incuriosito la sua passione per l'arte pittorica, tra le altre cose poi in famiglia si respira arte perché la sua signora è una bravissima scrittrice di poesie che hanno e continuano a fare incetta di premi importanti.

Ascoltiamolo Tony Petrone nel suo racconto di 65 anni con forbici e pettine in mano.