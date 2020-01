TERMOLI. Si aprono giorni di disagio e scompiglio per i pendolari e tutti gli utenti di mezzi pubblici, sia urbani che extraurbani. Il Comune ha infatti emesso un'ordinanza di chiusura del terminal degli autobus, per via di lavori di manutenzione, a partire da oggi 2 gennaio e fino a tutto il 6 gennaio.

La fermata alternativa, durante questo periodo, è stata collocata in piazza Madre Teresa di Calcutta (piazzale del cimitero).