MONTECILFONE. Nel pomeriggio di ieri messa del vescovo Gianfranco De Luca, una delle due in basso Molise, l’altra alla cappella dell’ospedale San Timoteo di Termoli, per condividere insieme alla comunità l'inizio del nuovo anno ed esprimere vicinanza, sostegno e solidarietà in merito a due emergenze del territorio: il futuro dell'ospedale San Timoteo e della sanità del Basso Molise e la situazione di provvisorietà delle popolazioni colpite dal sisma dell'agosto 2018. In paese De Luca ha celebrato la funzione nella sala del centro sociale di Montecilfone insieme al parroco, don Franco Pezzotta.

«Nell'affidare a Maria e al suo sguardo materno l'inizio del nuovo anno per tutti noi – afferma il Vescovo di Termoli - Larino – ho voluto celebrare la messa in due luoghi significativi per la comunità diocesana che vivono situazioni di incertezza e fatica. Da un lato l'ospedale, che rappresenta un presidio da salvaguardare a cui restituire dignità aspettando i futuri provvedimenti e considerando i livelli essenziali di assistenza da garantire e potenziare evitando ulteriori tagli e disagi; dall'altro le comunità ferite dal sisma, che vivono anche le funzioni liturgiche in spazi provvisori non solo a Montecilfone ma anche ad Acquaviva Collecroce e a Castelmauro dove le chiese sono state rese inagibili dal terremoto. Insieme, nella preghiera e nella condivisione di un percorso con tutte le realtà del territorio, ci mettiamo in cammino per vivere un anno di speranza nella gioia del Signore che non abbandona mai i suoi figli».



Il presule ha visitato anche il presepe del paese e salutato la comunità arbereshe, facendo gli auguri e portando la solidarietà ai cittadini. «Ho ringraziato monsignor De Luca per questa visita nella piccola realtà che rappresento», ha chiosato il sindaco Giorgio Manes.