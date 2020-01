«Troppi casi di emergenza, al San Timoteo urge un'ambulanza in più»

TERMOLI. «A Termoli serve urgentemente una seconda unità operativa territoriale di 118 che funga anche da supporto presso l'ospedale San Timoteo per i politraumi e tutte le patologie tempo-dipendenti che necessitano di trasporto presso altre strutture ospedaliere, e con il nuovo p.o.s. le cose potrebbero peggiorare». Questo l’avvertimento del sempre vigile dottor Giancarlo Totaro della Fimmg-118, che ha osservato personalmente i recenti casi di emergenza-urgenza per i quali l'ambulanza presente nel nosocomio cittadino non si è dimostrata sufficiente.

«Si avverte come irrinunciabile e urgentissima la necessità della disponibilità h 24 di una ambulanza in soprannumero appositamente dedicata e sempre disponibile presso l'ospedale di Termoli per il trasporto dei pazienti affetti da politrauma e patologie non trattabili presso le nostre strutture sanitarie ospedaliere regionali.

Non deve succedere che non sia possibile trasferire un paziente senza perdere tempo perché manca l'ambulanza con gli operatori già impegnata in un altro intervento e non sia possibile il tempestivo intervento per urgenze/emergenze multiple e contemporanee, evento non infrequente.

Il problema è estremamente serio ed importante oltre che di una rilevante frequenza ,anche se poco conosciuto.

Già in passato, anche recente, mentre l'equipaggio della postazione Uot di Termoli era impegnato in una urgenza, si è dovuti ricorrere ad altri equipaggi di Larino, Montenero di Bisaccia e altre sedi che nel frattempo restano scoperte , con tempi di intervento che chiaramente aumentano e con essi aumentano il rischio per la vita e/o per la gravità dei danni riportati dal paziente,nonostante tutto l'impegno dei medici e dei soccorritori.

Il politrauma è una patologia di grande rilevanza epidemiologica per il territorio di Termoli attraversato da arterie stradale ed autostradali ad elevata intensità di traffico e che vede ricadere nel proprio territorio anche la presenza di un nucleo industriale.

Termoli ha una sola Uot 118 che assiste il più alto numero di abitanti circa 50.000 abitanti, ed ha ha il più alto numero di interventi sul territorio della intera regione. Troppa la differenza di popolazione ed interventi rispetto a tutte le altre postazioni della regione Molise.

Tutto questo va fatto con urgenza prima che episodi drammatici possano portare agli "onori" della cronaca episodi di malasanità dovuti ai ritardi di intervento.

Un supporto di trasporto certo nei casi in cui l'ambulanza fosse già impegnata in altro soccorso/trasferimento per tutti i presidi ospedalieri Asremdi tipo Spoke i quali già normalmente devono provvedere anche al trasferimento di malati affetti da patologie tempo dipendenti (es. gli"ictus", trasporto Sten, Stam materno e neonatale)».