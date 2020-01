TERMOLI. Vigili del fuoco, Lions Tifernus, Misericordia di Termoli e amministrazione comunale. Un poker vincente, quello che lunedì prossimo, a mezzogiorno, allieterà grandi e piccini, soprattutto, con la manifestazione "Arriva la Befana", ormai un classico a Termoli, in piazza Monumento. Saranno offerte caramelle per tutti i bambini, e allo stesso tempi la Misericordia effettuerà una dimostrazione di manovre di disostruzione delle vie aeree su lattanti, bambini e adulti.

Vigili del fuoco presenti alla conferenza con l’ingegner Giuseppe Petrone, una squadra del distaccamento di Termoli e il capo reparto Angelo D’Ippolito, assieme a loro l’ex responsabile Aldo Ciccone.

La manifestazione è stata presentata oggi in sala consiliare, alla presenza del sindaco Francesco Roberti, dell’assessore Michele Barile – che ha incassato complimenti e ringraziamenti del sindaco - , dal presidente del Lions club Tifernus Paolo Panichella e da Patrizia Colantuoni per la Misericordia. In sala consiliare anche i componenti dell’ufficio competente.

Ai presenti è giunto anche il saluto del Governatore della Misericordia Romeo Faletra, fuori per motivi personali.

La conferenza stampa è stata seguita in diretta Facebook da Termolionline.

L’auspicio è che lunedì sia bel tempo e che l’autoscala non serva per emergenze, così da far scendere la befana dalla scuola Principe di Piemonte, centinaia i bimbi coi genitori che affollano questo evento, giunto alla terza edizione.