TERMOLI. Nella conferenza stampa di questa mattina sulla manifestazione dell'Epifania, il sindaco di Termoli Francesco Roberti, come suo modus operandi, ha anche colto l'occasione per diviulgare anche altre informazioni. In particolare, il primo cittadino si è soffermato sulla problematica della illuminazione nel borgo antico, che lasciava molto a desiderare, con interruzioni ripetute nell'erogazione dell'energia elettrica ai punti luce.