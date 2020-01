Baruffa all'Ordine dei Giornalisti, botta e risposta Petta-Cannarsa

CAMPOBASSO. "Cari colleghi, ieri sera 6 stata scritta una brutta pagina della storia dell'Ordine dei Giornalisti del Molise.

Le dimissioni di 6 consiglieri, di fatto, bloccano ogni attività.

Ritengo che le dimissioni siano arrivate in un momento delicato per la vita amministrativa dell'Odg, a pochi mesi dalla scadenza naturale del nostro mandato. Pur non giustificandola, rispetto la decisione assunta dai colleghi e sono in costante contatto con il Consiglio Nazionale, in attesa delle decisioni che assumerà il Ministro della Giustizia come organo vigilante al quale ho inviato gli atti.

Non nascondo la mia amarezza, ma esterno anche tanta serenità sapendo di aver sempre operato nel rispetto dei principi etici, di legalità, di trasparenza solo nell'interesse della categoria.

Chi ha ritenuto di presentare le dimissioni si è assunto una grande responsabilità perché l'arrivo di un Commissario determina costi non indifferenti che graveranno sul bilancio dell'Ordine e dunque su tutti gli iscritti.

In ogni caso contesto apertamente quella che sarebbe la nota inviata dai 6 consiglieri dimissionari agli organi di stampa, e precisamente contesto quanto addebitatomi che, a loro dire, costituirebbe la ragione esclusiva delle dimissioni.

Ritengo assolutamente infondate e pretestuose le giustificazioni addotte che, invero, sembrano avere solo I'obiettivo di voler addebitare al Presidente dell'Ordine responsabilità insussistenti. Tutelerà la mia persona e la mia immagine professionale nelle sedi opportune.

Sugli sviluppi che riguarderanno l'attività amministrativa dell'OdG Molise sarà mia cura informarvi tempestivamente".

Non si è fatta attendere in tempi brevissimi la contro-replica di Giovanni Cannarsa, vice presidente dimissionario.

"Nessuna strumentalizzazione ma solo un'azione che non poteva più essere assecondata. Questa è la vera motivazione che ha portato il sottoscritto e altre persone a dimettersi dall'Ordine dei Giornalisti del Molise. Una situazione non più sostenibile nonostante gli sforzi di coloro che si sono dimessi e che fino alla fine hanno cercato di recuperare il recuperabile per cercare di sostenere ancora l'attuale esecutivo dell'odg Molise. Che le cose non andassero più per il verso giusto lo si era ormai capito da circa un anno, personalmente nello scorso mese di febbraio avevo già rassegnato le dimissioni da vice presidente dell'Odg Molise rimanendo in consiglio come consigliere. Dopo di me è toccato al tesoriere, poi una serie di consigli direttivi senza il numero legale proprio perché non era più possibile andare avanti. Vane le richieste fatte al presidente nel corso degli ultimi mesi, appelli rimasti inascoltati per troppo tempo fino alla presa d'atto di ieri. In principio si è cercato ancora una volta di ritrovare il bandolo della matasse pensando che fosse quella la strada giusta da seguire. Mi è stata riproposta la carica di vice presidente e dopo mille dubbi ho accettato con riserva. Ma neanche il tempo della votazione e siamo venuti a conoscenza di situazioni per le quali nessuno ci aveva interpellato e neanche messo al corrente. A quel punto non si è potuto fare altrimenti che abbandonare l'aula e procedere con le dimissioni proprio per mettere fine a una situazione ormai senza vie d'uscita. Personalmente voglio ringraziare tutti coloro che fin dall'inizio mi hanno sostenuto aiutandomi ad essere eletto nella speranza di poter dare un contributo alla causa. Ma voglio ringraziare anche coloro che con me hanno condiviso questo percorso fino a ieri. Adesso è tempo di riflettere, ma quando quattro componenti di una maggioranza se ne vanno qualcosa vorrà pur dire. Dal canto nostro fin dal momento dell'insediamento abbiamo sempre sostenuto in modo incondizionato l'azione dell'esecutivo e del presidente, ma poi con il passare del tempo abbiamo capito che qualcosa non funzionava. Il resto è ormai storia.