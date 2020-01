TERMOLI. Agostino Senese, il termolese che di lavoro costruisce motori allo stabilimento F.C.A di Termoli, lo abbiamo conosciuto anche per altre sue prerogative: prima di tutto è uno che il primo giorno dell'anno assieme ad un'altra trentina di scapestrati si butta in acqua giù al mare per salutare il nuovo anno. Ma la cosa che ci ha stupiti più di tutte è questa sua passione di mettere qualsiasi tipo di pietra in equilibrio una sull'altra, in modo davvero incredibile. Già tempo fa ci diede una dimostrazione della sua capacità; ieri, per inaugurare il 2020, ci ha riprovato e i risultati che vedete in foto sono ancor più stupefacenti.

Davvero singolare il nostro eclettico Agostino, l'equilibrista delle pietre, guardate che opere d'arte! Auguri Agostino per un 2020 equilibrato... in tutti i sensi.